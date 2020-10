Polónia prepara-se para tornar o aborto praticamente impossível no país

O Tribunal Constitucional polaco vai decidir esta quinta-feira sobre uma proposta de lei apoiada pelo Governo ultraconservador do Partido Lei e Justiça (PiS) que pretende restringir ainda mais as leis do aborto do país, tornando o procedimento impossível em quase todas as circunstâncias.

No que diz respeito ao aborto, as leis polacas são das mais restritivas da Europa, com a interrupção da gravidez a ser permitida apenas em casos de violação ou incesto, se a vida da mãe estiver ou em risco ou se for provável que a criança nasça com uma deficiência permanente.

A proposta de lei, que partiu de uma petição online e contou com o apoio do partido do Governo, pretende precisamente proibir o aborto nos casos de malformação do feto - permitido desde 1993 -, situação em que se verificam a esmagadora maioria das interrupções da gravidez no país.

“É desumano e desprezível alguém ter de levar uma gravidez até ao fim num caso de malformação do feto”, afirmou à BBC a activista pelos direitos sexuais e reprodutivos Antonina Lewandowska, acrescentando que, na Polónia, 98% dos abortos legais ocorrem neste contexto.

Com o parecer favorável do Tribunal Constitucional, o PiS e o Polónia Unida, outro partido nacionalista e ultraconservador, podem aprovar a nova legislação no Parlamento. Nesse cenário, o Presidente Andrzej Duda, reeleito em Julho, já disse que ratifica a lei.

A proposta avaliada esta quinta-feira pelo Tribunal Constitucional foi repudiada por organizações de defesa dos direitos humanos, que nos últimos anos têm alertado para a violação dos direitos das mulheres e da comunidade LBGTI no país.

O Centro para os Direitos Reprodutivos, a Human Rights Watch e a Amnistia Internacional, que enviaram monitores independentes para acompanharem a decisão do Tribunal Constitucional, emitiram um comunicado conjunto a condenar uma lei do aborto mais restritiva.

“Os procedimentos do Tribunal Constitucional decorrem num contexto de repetidos ataques do Governo aos direitos das mulheres e do esforço para retroceder nos direitos reprodutivos”, lê-se no documento.

As três ONG denunciaram ainda as “alterações legais e políticas que têm comprometido a independência do poder judicial e do Estado de direito na Polónia”, levadas a cabo pelo PiS, no poder desde 2015.

Esta não é a primeira vez que o partido tenta aprovar uma lei semelhante para proibir o aborto em casos de malformação – já o tinha feito em 2016, mas, após uma vaga de protestos, quando milhares de mulheres saíram à rua vestidas de negro, o executivo acabou por recuar.

No início do ano, no entanto, a proposta de iniciativa cidadã voltou a ser debatida no Parlamento, tendo recebido o apoio do Governo, que pediu um parecer ao Constitucional.

Em Abril, a comissária para os Direitos Humanos do Conselho da Europa, Dunja Mijatovic, pediu ao PiS para recuar e salientou que “nestes tempos extraordinários da pandemia de covid-19, os políticos e legisladores devem resistir à tentação de aprovar medidas incompatíveis com os direitos humanos”.

Meses depois, em Julho, o ministro da Justiça polaco, Zbigniew Ziobro, anunciou que a Polónia iria sair da Convenção de Istambul, um tratado internacional sobre a violência contra as mulheres, mas acabou por recuar.

Na Polónia, país com 38 milhões de habitantes, registam-se cerca de duas mil interrupções voluntárias da gravidez anualmente, mas os grupos de defesa dos direitos humanos estimam que o procedimento seja feito de forma ilegal ou clandestina por mais de 200 mil mulheres por ano, segundo os números da AFP.