Parlamento espanhol chumba moção de censura do Vox a Sánchez

A moção de censura ao presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, apresentada pelo Vox, foi rotundamente chumbada esta quinta-feira pela Câmara dos Deputados. Apenas os deputados do partido de extrema-direita votaram favoravelmente a proposta para substituir o líder socialista por Santiago Abascal.

A quinta moção de censura da democracia espanhola foi rejeitada por 298 votos contra 52. Entre forças de esquerda, de direita, independentistas e regionalistas, todos os partidos chumbaram a iniciativa do Vox, não tendo havido, sequer, abstenções.

A grande incógnita de uma proposta que, por essa anunciada falta de apoios, estava condenada à partida, era saber qual o sentido de voto do Partido Popular (PP) – se iria votar “não” ou abster-se.

Pablo Casado quis desvalorizar a votação e guardou segredo sobre a sua posição durante vários dias. Apenas conseguiu atrair a atenção mediática e oferecer alguma emoção ao evento. Os 89 deputados conservadores acabaram, no entanto, por votar contra a moção, rejeitando o “ódio, a fúria e o barulho” do Vox.

No segundo dia de uma dupla sessão plenária marcada por uma onda praticamente unânime de condenação das intervenções “catastróficas”, “conspirativas”, “tóxicas”, “autoritárias”, “fascistas”, “insultuosas” e “antieuropeias” do Vox – nas palavras de alguns dos intervenientes dos partidos que votaram contra a moção no debate –, o líder do PP procurou afastar-se das críticas dos que o acusam de piscar o olho ao eleitorado de Abascal.

“Não é que não nos atrevamos, ou que nos rendamos, ou que sejamos cobardes. Não. Não queremos é ser como vocês, não somos como vocês”, atirou Casado, em direcção à bancada da extrema-direita.

“O PP não vai fazer coros ou dar a segunda voz a um projecto de ruptura de Espanha”, afiançou o líder popular, dando a entender, talvez pela primeira vez em vários meses, que há uma linha vermelha entre a direita tradicional, que diz representar, e a extrema-direita.

“[A distância entre PP e Vox] é tanta como a que separa o liberalismo reformista e o populismo antipluralista, a economia aberta e o proteccionismo autárquico, a vocação europeia e atlântica e o isolacionismo, e o interesse geral e o oportunismo do ‘quanto pior, melhor’”, exemplificou Casado.

Na sua resposta, Santiago Abascal não escondeu a surpresa com as palavras duras do dirigente máximo do PP, tendo repetido, mais do que uma vez, que estava “absolutamente perplexo” com a posição de Casado, mas assumindo que o Vox continua de “mão estendida”.

“Regressa o PP de sempre, caiu-lhe a máscara, aderiu à caricatura brutal do Vox e de Abascal – que conhece muito bem e que sabe que não é assim. Não esperava que fosse esta a sua intervenção, lamento que a tenha feito. Deu um pontapé na esperança de milhares de espanhóis com uma equidistância impossível”, lamentou o líder do Vox, que foi membro do PP durante 15 anos

“Lamento este ataque pessoal que me fez. Apesar de tudo o que nos disse, continuamos a estender-lhe a mão”, acrescentou o basco.