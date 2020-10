Oposição democrática da Bielorrússia vence prémio Sakharov

O prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento 2020 foi atribuído pelo Parlamento Europeu à oposição democrática na Bielorrússia, na figura do Conselho de Coordenação, uma plataforma que junta figuras da sociedade civil e personalidades políticas como Svetlana Tikhanouskaia, a adversária eleitoral do Presidente Aleksander Lukashenko, cuja reeleição não foi reconhecida pela União Europeia.

“À medida que cresce a nossa admiração pela população bielorrussa, cresce também a nossa preocupação pelas violentas represálias” do regime de Lukashenko, declarou o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, ao anunciar a atribuição do prémio aos “corajosos representantes da oposição” bielorrussa agrupados no Conselho de Coordenação e na iniciativa de mulheres corajosas, entre as quais a música e activista política, Maria Kolesnikova, ou a ensaísta e prémio Nobel da Literatura, Svetlana Alexievich. “Contam com o nosso apoio”, garantiu.

Sassoli referiu-se à “resiliência e determinação” dos opositores de Lukashenko que há onze semanas consecutivas se juntam aos milhares para reclamar eleições livres e democráticas. “A vossa acção personifica a defesa da liberdade de pensamento e expressão que o prémio Sakharov reconhece, e comove o mundo”, disse.

A atribuição do prémio pelo Parlamento Europeu, prosseguiu, é antes de tudo uma mensagem para a sociedade bielorrussa. “Não desistam da vossa luta e continuem a ser fortes, mesmo perante um adversário tão poderoso. Saibam que nós estamos do vosso lado e apoiamos a vossa luta”, afirmou Sassoli, revelando que a decisão dos parlamentares europeus foi unânime.

O presidente do Parlamento Europeu aconselhou o contestado líder da Bielorrússia a arrepiar caminho, não só pondo fim às violentas acções de repressão sobre os manifestantes e adversários políticos, como aceitando afastar-se do poder. “A violência nunca prevalecerá sobre a verdade. O Presidente perdeu as eleições e chegou o momento de ouvir a voz do povo”, declarou.

Os outros dois finalistas da edição de 2020 deste prémio europeu que presta homenagem ao trabalho desenvolvido em prol dos direitos humanos e reconhece as acções e contributos excepcionais em defesa da liberdade de pensamento eram o arcebispo de Mossul, no Iraque, Najeeb Moussa Michaeel, e a ecologista hondurenha Berta Cáceres e as activistas indígenas da comunidade de Guapinol.

David Sassoli fez questão de prestar tributo Arnauld Joaquín Morazán Erazo, o líder deste grupo ambientalista que se opõe à exploração de minério de ferro no parque nacional de Botaderos e que foi assassinado há uma semana. “É imperativo que uma investigação independente e credível seja lançada imediatamente, e que os responsáveis por este crime enfrentem a justiça”, defendeu.

Os primeiros vencedores do prémio Sakharov, em 1988, foram o líder da luta contra o apartheid sul-africano, Nelson Mandela, e o dissidente soviético, Anatoli Marchenko. Desde então, foram galardoados activistas contra a tortura ou pela direito à educação, prisioneiros de consciência, advogados, escritores e jornalistas, militantes pacifistas, um grupo anti-terrorismo e a Organização das Nações Unidas.

O prémio Sakharov tem o valor de 50 mil euros.