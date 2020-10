Obama regressa à campanha para arrasar Trump: “Isto não é um programa de televisão”

O ex-Presidente Barack Obama regressou à campanha eleitoral na quarta-feira (madrugada de quinta em Portugal), a menos de duas semanas das presidenciais (3 de Novembro), com um contundente ataque a Donald Trump, o candidato do Partido Republicano.

Falando num comício de apoiantes do seu antigo vice-presidente, Joe Biden, candidato do Partido Democrata, em Filadélfia, Obama criticou ferozmente o seu sucessor na Casa Branca. Sublinhou a retórica divisionista de Trump e o seu hábito de republicar tweets com teorias da conspiração.

“Com Joe e Kamala [Harris], não vão ter que se preocupar com as loucuras que eles [não] vão dizer todos os dias”, disse Obama. “E isso é muito importante. Não vão ter que argumentar todos os dias. Não vai ser tão cansativo”.

Obama, que cumpriu dois mandatos como Presidente e ainda é uma das figuras mais populares do Partido Democrata, arrasou a gestão que Trump está a fazer da crise do coronavírus, notando que o próprio Presidente teve covid-19.

“Donald Trump não vai começar a proteger-nos de um dia para o outro. Ele nem consegue fazer o que é preciso para se proteger a ele próprio”.

“Isto não é um programa de televisão. Isto é a realidade”, disse Obama mencionando o passado de Trump como apresentador de um programa de televisão. “E todos nós tivemos que viver com as consequências da incapacidade dele levar este trabalho a sério”.

A presença de Obama em Filadélfia preencheu o vazio da ausência de Biden, que está em casa no Delaware desde segunda-feira, preparando-se para o debate da noite desta quinta-feira com Trump em Nashville, no Tennessee.

O comício em formato drive-in realizou-se no parque de estacionamento do Citizens Bank Park, o estádio de baseball de Filadélfia. Cerca de 280 carros estavam no recinto e foi o maior comício deste género organizado pela campanha de Biden durante a pandemia.

Com a sondagem Reuters/Ipsos a dar a Biden uma vantagem de apenas quatro pontos em ralação a Trump neste estado, Obama disse aos democratas que devem ser aguerridos. “Têm que ir votar como nunca. Não pode haver qualquer dúvida nestas eleições”.

Os americanos estão, este ano, a votar mais por antecipação do que noutras eleições, havendo já 42 milhões de votos presenciais ou por correio. O voto por antecipação representou 30% do total dos votos nas eleições de 2016, segundo o Election Preject da Universidade da Florida.

Há quatro anos, Obama participou num comício em Filadélfia com a candidata democrata, Hillary Clinton, um dia antes das eleições - Trump venceu neste estado. Par a campanha de Biden, vencer na Filadélfia é prioritário.

Na quarta-feira à noite, Trump mencionou Obama num comício em Gastonia, na Carolina do Norte, sublinhando que Clinton perdeu em 2016 quando teve o apoio de Obama. “Foi o Obama quem mais fez campanha pela Hillary Desonesta, certo?”.

A Carolina do Norte é outro campo de batalha nestas eleições, com as sondagens a mostrarem que vai ser uma corrida renhida. Kamala Harris esteve neste estado na quarta-feira, a mobilizar eleitores em Asheville e Charlotte. Obama venceu ali em 2008, mas perdeu em 2012. Trump venceu em 2016.

Trump disse que as restrições devido ao coronavírus estão a provocar danos na economia do estado e acusou os democratas e os media por estarem demasiado preocupados com a pandemia.

“Só se ouve covid, covid, covid”, disse o Presidente. “É tudo o que eles dizem porque querem assustar toda a gente”.

O apoio de Obama tem sido crucial para Biden. O antigo Presidente tem participado em sessões de angariação de fundos para os candidatos democratas, e a sua rede de apoios tem sido instrumental para ajudar a campanha a ultrapassar Trump na angariação de fundos.

A equipa de Biden disse que Obama estará no sábado em Miami a fazer campanha.