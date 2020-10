Uma alimentação com mais vegetais está ao alcance de todos. Junte-se à mudança!

Com a crescente consciencialização, há hoje uma maior preocupação na redução do consumo de carne e produtos de origem animal e uma maior procura pelo reino vegetal, não só pelo impacto que isso tem ao nível da saúde, mas também a nível ambiental e de preservação do planeta.

Apesar de tudo isto, há ainda alguns medos e preconceitos no que toca a adoptar uma alimentação saudável e, para muitos, ainda significa um processo complicado, que implica abrir mão de tudo aquilo de que gostamos.

Mas será que esta mudança implica ter mais trabalho, perder mais horas na cozinha, ter de comprar uma série de “alimentos esquisitos” e fazer refeições sem sabor? Claro que não! Ter uma alimentação saudável, na verdade, é bem simples e muitas vezes implica adoptarmos ou ajustarmos apenas pequenos hábitos, que farão toda a diferença na nossa saúde e no nosso bem-estar.

Experimente pôr em prática estas simples dicas e verá que sem esforço conseguirá adoptar um regime mais saudável, mais rico em alimentos de origem vegetal!

1. Reforce as refeições com legumes e saladas.

Nas refeições principais tenha a regra de ter legumes ou salada como acompanhamento principal. Na verdade, metade do prato deve ser constituído por legumes ou salada. Os vegetais são alimentos altamente nutritivos e pouco calóricos, devendo por isso ser a base de qualquer regime alimentar saudável.

Assim, procure ter sempre em casa legumes frescos e saladas. Como alternativa prática e saudável pode recorrer igualmente aos legumes ultracongelados que preservam os nutrientes e o sabor dos alimentos e não recorrem a qualquer aditivo para conservação.

E atenção! Comer mais vegetais não implica que sejamos vegetarianos, vegan ou que tenhamos que deixar de deixar de comer carne ou peixe! Mas fazer uma alimentação mais equilibrada e saudável onde conciliamos a carne e o peixe com os vegetais e, até introduzimos algumas refeições vegetarianas no nosso dia-a-dia, terá inúmeros benefícios na nossa saúde.

2. Mantenha o hábito da sopa.

Inicie sempre o almoço e o jantar com uma sopa rica em hortaliças e legumes. A alimentação mediterrânica é caracterizada, entre outros, pelo consumo de sopa de legumes, mas infelizmente é um hábito que se tem vindo a perder. Regresse às origens e comece sempre as principais refeições com um prato de sopa de legumes.

3. Prefira os hidratos de carbono de absorção lenta.

Os cereais integrais (e derivados), leguminosas, quinoa, bulgur são sujeitos a um menor processamento, são mais ricos em fibras, têm mais vitaminas e minerais e por isso são uma excelente opção. São perfeitos para misturar com outros vegetais ou fazer uma bowl.

4. Escolha métodos de confecção mais saudáveis.

Além dos cozidos e dos grelhados, existem outras formas de cozinhar de forma saudável e com sabor. Pode optar por assados no forno com pouca gordura, estufados na panela, tudo em cru (em substituição dos refogados), assados no forno em papelotes, usar o wok, a panela de pressão, frigideiras antiaderentes… O importante é reduzir a gordura de adição para cozinhar e temperar!

Uma boa forma de dar sabor aos cozinhados, ao invés de utilizar gordura, é adicionar ervas aromáticas, alho, tomate pelado, molho de soja ou especiarias. Inicialmente pode parecer-lhe estranho alterar a sua forma de cozinhar, mas com prática e imaginação vai descobrir que é possível cozinhar sem tanta gordura e com muito sabor!

5. Restrinja o consumo de carnes

Dê preferência ao peixe e às carnes magras (peru, galinha, frango e coelho), em detrimento das carnes vermelhas. As carnes vermelhas são mais ricas em gordura e colesterol, devendo o seu consumo ser reduzido a 1-2x/semana.

E porque não implementar também algumas refeições vegetarianas no seu menu semanal? Desta forma irá não só reduzir o consumo de alimentos de origem animal, mas também aumentar naturalmente o consumo de vegetais na sua alimentação!

Acabaram-se as desculpas para adiar a introdução de novos hábitos alimentares. Junte-se à mudança porque uma alimentação saudável com mais vegetais é simples, prática e saborosa e está ao alcance de qualquer um. Estamos sempre a tempo de mudar a alimentação (e a vida)!