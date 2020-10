Celebridades usam criatividade para apelar ao voto nas eleições dos EUA

A precisamente duas semanas das próximas eleições presidenciais norte-americanas, que decorrem a 3 de Novembro, diversas celebridades estão a encontrar formas criativas para apelar ao voto e garantir que os seus fãs cumpram com as normas para exercerem o direito ao voto: primeiro, registarem-se para votar e depois saírem de casa e ir até às urnas.

Apesar de mais de 34 milhões de norte-americanos já terem votado por correspondência, de acordo com os dados do Projecto Eleitoral dos EUA, as redes sociais continuam a servir de palco ao apelo ao voto por diversas figuras públicas, que tentam a todo o custo evitar uma elevada taxa de abstenção.

Num post do Instagram, a actriz Julia Roberts vestida com um fato preto monocromático com letras brancas que formam a palavra “vote”.

Mas não é a única. A cantora e compositora Lizzo aproveitou a entrega de prémios Billboard Music Awards – que decorreu no passado dia 14, em Los Angeles – para influenciar os que pretendem contribuir para a abstenção, surgindo com o mesmo vestido que Julia Roberts usou nas redes sociais.

Também a manequim de 23 anos que esta semana fez duas tatuagens e uma delas em português, Hailey Baldwin, mulher de Justin Bieber, empenhou-se para garantir que dos mais de 29 milhões de seguidores que tem no Instagram, os que são norte-americanos saiam de casa no dia 3 de Novembro para dar uso ao seu direito de escolha entre o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden.

A actriz Julianne Moore é outra das figuras públicas que decidiu vestir a palavra “vote”. No seu caso, num vestido comprido do designer Christian Siriano.

Enquanto para uns o vestuário é adereço mais que suficiente para apelar ao voto, para a actriz Florence Pugh a culinária é a aliada neste movimento, tendo utilizado os tutoriais de culinária para, mais uma vez, destacar a importância do voto. Além disso, lançou um desafio no Instagram: conseguir que 2500 pessoas se inscrevessem para votar nestas eleições. E o desafio foi superado. Para surpresa da actriz, 7500 pessoas já confirmaram no registo de eleitores que vão exercer o direito ao voto. “Obrigada por se preocuparem. O primeiro passo está dado: a seguir votem.”

“Vote” é a palavra de ordem em praticamente todas as publicações das figuras públicas. Cameron Russel, modelo e activista, usou a sua conta de Instagram para lembrar as dificuldades económicas e climáticas. “Enfrentamos uma pandemia, uma crise económica, um ajuste de contas em relação ao racismo sistémico, e estamos na última década em que a humanidade tem de enfrentar a catástrofe climática. Eles não foram a minha primeira escolha, mas são claramente a melhor escolha”, escreve a jovem, referindo-se aos dois candidatos na corrida à Casa Branca.

A actriz Laura Dern, vencedora de um Óscar na categoria de melhor actriz secundária do filme Marriage Story, reuniu o elenco de Parque Jurássico, Sam Neill e Jeff Goldblum, para chamar a atenção. “É o Dia Nacional de Inscrição Eleitoral! Certifica-te que tu e os teus colegas de trabalho estão inscritos para votar. Já o fiz!”, diz a actriz no Instagram.

Recorde-se que o último debate para as eleições acontece nesta quinta-feira, desta vez com uma novidade: o microfone dos candidatos pode ser desligado para impedir as interrupções constantes que tomaram conta no primeiro debate entre os dois candidatos.