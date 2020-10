Depois de 16 anos, Anna Wintour diz sim ao divórcio

Anna Wintour, 70 anos, e o marido Shelby Bryan, 74 anos, vão divorciar-se depois de 16 anos de casamento e 20 anos de união. As razões que ditaram o divórcio da editora-chefe da revista Vogue norte-americana, e do investidor em telecomunicações, nascido no Texas, ainda não são conhecidas. Mas há rumores de que Shelby Bryan voltou para a ex-mulher, Katherine Bryan, depois de alegadamente a ter abandonado para se juntar com Anna Wintour, em 1999. O casamento aconteceu em 2004, numa cerimónia ultra-secreta.

Pelo menos desde 2013 que havia rumores de que o casamento estava em crise. Nessa altura tornou-se público que Bryan tinha uma dívida ao fisco no valor de 1,2 milhões de dólares (1,02 milhões de euros). O casal raramente aparecia junto em público, o que tudo indicava que já estavam afastados há largos meses.

O divórcio milionário pode valer milhões de dólares, uma vez que ambos são milionários. O casal não tem filhos em comum, mas tem propriedades como uma casa no valor de 11,4 milhões de dólares (9,64 milhões de euros) em Greenwich Village, Manhattan; e um outro imóvel de férias nos Hamptons, com campo para ténis e ligação ao mar.