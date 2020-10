Assinantes do PÚBLICO com descontos nos Solares de Portugal

A Turihab e o PÚBLICO assinaram na semana passada, em Ponte de Lima, no Paço de Calheiros, um protocolo de parceria entre o Clube P e os Solares de Portugal que permitirá aos assinantes do jornal usufruir de condições especiais no acesso a esta rede de turismo de habitação.

Os solares são a imagem de marca da Associação de Turismo do Habitação, com um total 127 Solares de Portugal e Casas no Campo, distribuídos por todas as regiões do continente e ilhas, mas com uma maior presença no Norte do país. A Casa do Correio Mor em Ponte da Barca, o Paço de Calheiros, em Ponte de Lima, o Paço de Rio Frio, em Palmela, e a Casa do Condado de Beirós, em São Pedro do Sul, são bons exemplos da riqueza do património arquitectónico e da oferta de uma experiência singular, que representa este segmento de oferta hoteleira.

O protocolo assinado no Paço de Calheiros, permitirá aos assinantes do PÚBLICO, através do Clube P, alojar-se nestas casas senhoriais com descontos de 30%, no período de 15 de Outubro a 15 de Dezembro de 2020, e de 20%, no período de 16 de Dezembro a 14 de Outubro de 2021.

O turismo de habitação dos Solares de Portugal permite àqueles espaços, muitos com séculos de existência, preservar o património e a herança cultural das casas que os integram, e proporcionando aos hóspedes uma estada em ambiente familiar e uma forma imersiva de entrarem em contacto com a história, os costumes e tradições dos locais que visitam.

A rede dos Solares de Portugal a que os assinantes passam a ter acesso facilitado está dividida pela seguinte tipologia:

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

- Casas Antigas, caracterizadas pela sua arquitectura, remontando, muitas delas, aos séculos XVII e XVIII. Guardam relíquias de família, onde se incluem, muitas vezes, valiosas obras de arte

- Quintas e Herdades, com um acolhimento inserido num contexto agrícola em que as casas de arquitectura clássica não deixam de exibir os traços funcionais da sua função rural

- Casas Rústicas com grande valor etnográfico, de arquitectura simples e de pequenas proporções, materiais e processos construtivos caracteristicamente locais