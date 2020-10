De Quioto para Lisboa, a Sokyo mostra artistas contemporâneos japoneses

A Sokyo Lisbon apresenta-se ao público, com uma série de peças, não só de Kimiyo Mishama mas de outros artistas japoneses, como Machiko Hashimoto, Osamu Kajima, Moriyasu Kimura, Toshio Matsui, Eiko Kishi, entre outros. O espaço é relativamente pequeno, mas nele descobrimos as peças azuis feitas com “dedadas” de Satoru Hoshino, o trabalho de enorme detalhe de texturas de Eiko Kishi, as delicadas “ondas” cheias de movimento, criadas por Machiko Hashimoto, numa técnica entre a porcelana e a cerâmica, ou as tenmoku, taças de chá, inspiradas pelas originais chinesas, que “relevam um domínio fantástico do vidrado”, diz Joana, retirando uma delas da vitrine para a mostrar.