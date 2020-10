Nos e Vodafone vão partilhar infra-estruturas da rede móvel

A Nos e a Vodafone fecharam um conjunto de acordos cujo objectivo é a partilha de infra-estruturas de rede móvel no território português. De acordo com o comunicado enviado esta quinta-feira de manhã pela Nos ao regulador do mercado de capitais, a CMVM, a partilha incide sobre torres e mastros (infra-estrutura de suporte), mas também” equipamentos activos de rádio” como as antenas e os amplificadores (rede móvel activa).

O entendimento entre os dois concorrentes é válido para todo o país, com “diferenças de aplicação consoante se trate de zonas de maior ou menor densidade populacional”. No primeiro caso, explica o comunicado, as empresas vão conseguir “explorar sinergias acrescidas na partilha de infra-estrutura de suporte”. Já no segundo caso, “tipicamente zonas rurais e no interior do país”, haverá também a partilha da rede móvel activa.

A estratégia abrange os activos já no terreno ou os que ainda venham a ser introduzidos, mas no âmbito das tecnologias já utilizadas, do 2G ao 4G. Quanto ao 5G, a nova tecnologia a chegar ao mercado após o leilão a efectuar pelo Estado, o comunicado diz que a sua acomodação ao acordo “estará dependente da decisão autónoma de cada operador de implementar ou não esta tecnologia”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As empresas sublinham que mantêm, cada uma delas, o controlo estratégico das suas redes, “garantindo assim a total concorrência, liberdade estratégica e comercial e capacidade de diferenciação na definição e prestação de serviços aos seus respectivos clientes”, e que cada uma delas poderá decidir fazer evoluir a sua rede de comunicações móveis com total liberdade e autonomia.

No comunicado, a Nos diz que com estes acordos consegue alcançar “uma maior eficiência dos investimentos”, e que a partilha agora anunciada é “um importante contributo para o incremento da coesão territorial e inclusão digital”.

Já a Vodafone destaca que, com esta estratégia, as duas empresas vão ter condições para “aumentar a cobertura de rede móvel e a qualidade dos seus serviços”, o que, por sua vez, irá permitir, diz, “uma maior coesão territorial, responder às necessidades reais e diferenciadas das populações, e dar resposta aos desafios que a actual conjuntura social e económica coloca”.