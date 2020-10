TC vê inconstitucionalidade na transição de contratos antigos sob a actual lei das rendas

A história não é estranha. Um inquilino, com mais de 65 anos, há décadas a morar na mesma casa, vê-se, de repente, perante uma carta do senhorio, com uma actualização de renda e com termo para o contrato – até ali inexistente. Decisão: ignorar a carta. Desfecho: o arrendamento transitou para o Novo Regime de Arrendamento Urbano e o inquilino, até então protegido de denúncia ou oposição à renovação do contrato, deixa de o estar porque não respondeu, em 30 dias, à missiva do senhorio. Inconstitucional, diz agora o Tribunal Constitucional (TC) num acórdão em que considera que há normas na lei que rege o Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU) que violam a Constituição, em particular o direito à habitação.

