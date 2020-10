Duas décadas depois da primeira tentativa, Portugal volta a meter a alta velocidade ferroviária nos planos

A nova linha Lisboa – Porto será o corredor central do eixo atlântico que poderá ligar a Galiza ao Algarve e à Andaluzia. Quando estiver finalizada a viagem entre as duas maiores cidades portuguesas deverá demorar 1h15, aproximando também outras cidades do norte e do sul do país que poderão usar a nova linha de alta velocidade. Neste P24 ouvimos o jornalista do PÚBLICO Carlos Cipriano.

Subscreva o P24 e receba cada episódio logo de manhã. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos, clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.

Conheça outros podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.