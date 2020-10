Dan Martin vence etapa na Vuelta e diminui vantagem de Roglic

O irlandês Dan Martin (Israel Start-Up Nation) aproximou-se nesta quinta-feira do líder da Volta a Espanha em bicicleta, o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), ao batê-lo ao sprint no alto de Laguna Negra, no final da terceira etapa.

Martin, de 34 anos, cumpriu os 166,1 quilómetros entre Lodosa e Laguna Negra em 4h27m49s, à frente de Roglic e do equatoriano Richard Carapaz (Ineos), terceiro, todos com o mesmo tempo.

Na geral, o esloveno lidera com cinco segundos de vantagem para Martin, que aproveitou as bonificações, e 13 segundos para Carapaz.

No final da etapa, a terceira seguida virada para trepadores, “puncheurs” e favoritos à geral, foi Martin o mais forte, batendo um Roglic que parece, na defesa do título conquistado em 2019, muito forte e em forma, mesmo após já ter completado, este ano, a Volta a França no segundo lugar.

Martin, que se aproximou de Roglic, estava muito emocionado no final da etapa, por ter conseguido vencer pela primeira vez desde o nascimento dos filhos, prometendo seguir “dia a dia” na luta pela geral, sem definir objectivos.

Agradecendo à mulher, a fundista Jess Martin, o irlandês quer ir “pouco a pouco até Madrid”, palco da 18.ª e última etapa, após um dia “muito importante para a equipa depois de várias oportunidades próximas de ganhar” e a falhar na luta final, retirando pressão e dando “tranquilidade” ao grupo.

Num dia de problemas mecânicos para o espanhol Marc Soler (Movistar) e o colombiano Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), a tirada foi animada pela fuga, já depois do abandono do francês Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), ainda antes da partida, devido a dores persistentes nas costas, após uma queda ainda na primeira etapa da Volta a França.

O ano azarado do francês deixa a formação francesa órfã da principal “arma”, quando David Gaudu também já perdeu tempo significativo na luta pela geral, em sentido contrário à Bahrain-McLaren, que hoje viu o holandês Wout Poels “mostrar-se”.

Poels foi quarto, a quatro segundos do trio que disputou a etapa, num terceiro dia da 75.ª edição que, encurtada a 18 etapas, não tem perdido tempo em fazer diferenças entre os candidatos à geral.

Do quinteto luso em prova, o melhor foi Ricardo Vilela, no 66.º lugar, aproveitando para “trepar” 29 posições, reentrando no “top 100” para o 95.º posto, numa geral em que Rui Costa (UAE Emirates) continua a ser o melhor, em 32.º, apesar do “tombo” de 13 posições, ao ser hoje 109.º.

Nelson Oliveira (Movistar) foi 97.º e segue em 67.º da geral, com Ivo Oliveira (143.º) e Rui Oliveira (153.º), ambos da UAE Emirates, mais distanciados.

Na sexta-feira, a quarta etapa liga Garray a Ejea de los Caballeros em 191,7 quilómetros, naquela que será a primeira oportunidade para os “sprinters” após três etapas de montanha.