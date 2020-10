Sokyo, a galeria que traz cerâmica e arte contemporânea japonesa para Lisboa

A pequena pilha de coloridas revistas de manga japonesa, já lidas e postas de lado, parece abandonada ali numa prateleira da galeria Sokyo Lisbon, que abriu portas esta quinta-feira no n.º 440 da Rua de São Bento, em Lisboa. Mas, com um olhar mais atento, percebemos que, apesar da extraordinária aparência de realidade, as revistas são feitas de cerâmica — e que esta é uma das peças da artista japonesa Kimiyo Mishima cuja obra constituiu a exposição inaugural (até 12 de Dezembro) desta galeria de Quioto especializada em cerâmica e arte contemporânea japonesa.

