Banksy atinge o seu segundo preço mais alto em leilão

Depois de uma disputa de nove minutos entre clientes espalhados por todo o mundo, o martelo desceu com a última licitação de uma obra de Banksy a atingir os 8,3 milhões de euros na Sotheby’s, em Londres, registando esta quarta-feira o segundo preço mais alto para o artista britânico num leilão.

Show me the Monet (2005) é uma tela rara do início da carreira de Banksy, um dos mais conhecidos artistas de rua da actualidade. Executada à mão pelo mestre dos graffiti em stencil, que prefere manter a sua identidade por revelar, esta pintura pertence a uma série de trabalhos em que Banksy se apropriou de obras canónicas da história de arte para subverter o seu significado. Aqui, transformou a série que o impressionista Claude Monet dedicou à paisagem de um lago com nenúfares sob uma ponte japonesa para criticar os efeitos do consumismo no ambiente.

Com uma base de licitação situada entre os três e os cinco milhões de euros, a obra de Banksy sobrepõe à celebrada paisagem dois carrinhos de supermercado e um cone de trânsito, num gesto que não deixa de querer, simbolicamente, “poluir" a pintura impressionista numa crítica que também se estende aos mecanismos do mercado da arte.

Show me the Monet faz parte de uma série intitulada Crude Oil que inclui intervenções sobre obras de Van Gogh, Edward Hopper ou Andy Warhol.

No ano passado, outro óleo de Banksy, Devolved Parliament (2009), uma grande tela de mais de quatro metros de largura que representa o Parlamento britânico ocupado por chimpanzés, foi arrematado por 11 milhões de euros no mês em que o Brexit foi aprovado.