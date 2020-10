Desemprego sobe 123% no Algarve. “Quero é o trabalho, não o subsídio”

Num ano normal esta altura seria a época alta do golfe no Algarve, mas a pandemia em que vivemos mudou essa realidade que constituía uma esperança para muitos para travar o desemprego na região. Agora os jogadores não se sentem atraídos pelos verdes campos algarvios. “Todos os dias estamos a receber cancelamentos de reservas”, diz o presidente da Associação Regional de Golfe do Sul, José Matias, destacando que esta é uma das actividades que, em circunstâncias normais, mais contribuiria para amenizar o desemprego no Outono e no Inverno. O número de desempregados na região, inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), regista um aumento de 123%, em relação ao mesmo período do ano passado. E o pior está para vir, avisam os hoteleiros. O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Algarve, por outro lado, queixa-se que a pandemia está a ser “aproveitada para o assédio e intensificação da exploração dos trabalhadores”.

