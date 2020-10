Dos testes às máscaras, o que se comprou numa Europa pouco transparente?

A chegada da pandemia à Europa obrigou a medidas dispendiosas e urgentes e fez com que muitos países suspendessem as regras que existem para contratos públicos. Muitos países europeus viram milhões de euros serem gastos sem que os contribuintes saibam onde. Em Portugal, as instituições públicas são há mais de uma década obrigadas a divulgar os contratos de ajustes directos e concursos públicos.

