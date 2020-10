Papa “está preocupado com as pessoas”, não em alterar a doutrina católica

Não surge como novidade para a Igreja Católica portuguesa a posição do Papa Francisco, que defendeu num documentário (Francesco), estreado nesta quarta-feira no Festival de Cinema de Roma, a regulação do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Francisco falou abertamente, destacando que os “homossexuais têm direito a fazer parte de uma família”, mas há quem garanta que estas palavras em nada implicam uma alteração da doutrina católica.

