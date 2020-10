Mãe que abandonou bebé no lixo condenada a nove anos de prisão

A mãe que abandonou o bebé, depois de dar à luz, num ecoponto, em Novembro de 2019, na zona de Santa Apolónia, em Lisboa, foi esta quarta-feira condenada a nove anos de prisão efectiva por homicídio qualificado na forma tentada. O Ministério Público (MP) tinha pedido uma pena não inferior a 12 anos de prisão.

Segundo o juiz, que deu como provada a maioria dos factos constantes na acusação, apenas não ficou provado que o bebé chegou em estado crítico ao hospital, uma vez que técnicos do INEM já lhe tinham prestado os primeiros socorros. Porém, o magistrado disse que ficou provado que o bebé nasceu na madrugada de 4 de Novembro de 2019 e não no dia 5, ao contrário do que declarou a arguida.

Também foi considerado que houve premeditação no acto de colocar o bebé no lixo dentro de um saco para lhe por fim à vida e que a arguida tinha seguido um plano e que a vontade de matar não tinha decorrido de nenhuma perturbação do parto.

Nas alegações finais, a procuradora do MP também já tinha considerado que a mãe tinha agido de forma premeditada e não revelou arrependimento. Segundo a procuradora, a arguida tem uma personalidade “desconforme”, não tendo demonstrado pena pela situação ou arrependimento.

Para a procuradora, a arguida poderia tê-lo dito em tribunal quando falou, mas tal não aconteceu e a morte do bebé só não se verificou por “mera casualidade” e porque houve a intervenção de outras pessoas.

Para a decisão do MP, pesaram todos os testemunhos prestados no julgamento. Um desses testemunhos foi o do inspector da Polícia Judiciária (PJ) António Portela, que referiu que o bebé que foi abandonado pela mãe num ecoponto amarelo, em Novembro de 2019, junto à Discoteca Lux, em Lisboa, sobreviveu cerca de 37 horas no lixo.

Já Rute Santos, advogada da mãe do bebé, defendeu, nas suas alegações finais, que em causa estava um crime de infanticídio (quando a mulher mata o recém-nascido que deu à luz durante ou após o parto, estando ainda sob a sua influência perturbadora) e não de homicídio.

A advogada tinha pedido que a sua cliente fosse sujeita a uma pena de “prisão mínima”, uma vez que tinha confessado os factos.