Inspectores do SEF desconvocam greve de 22 de Outubro, mas mantém para 26 de Novembro e 16 de Janeiro

O Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF/SEF) desconvocou a greve que tinha agendada para esta quinta-feira, depois de uma reunião com Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna (MAI), mas manteve o pré-aviso para os dias 26 de Novembro e 16 de Janeiro.

“Esses dias só serão desconvocados se o MAI materializar a promessa deixada hoje”, garantiu ao PÚBLICO Acácio Pereira, presidente do SCIF, sublinhando que o sindicato já demonstrou um sinal de boa-fé negocial.

E o que prometeu o MAI?

Segundo Acácio Pereira, prometeu viabilizar matérias como a promoção na carreira de investigação e fiscalização, o aproveitamento de reserva de recrutamento para ingresso na carreira de investigação e fiscalização do mapa de pessoal do SEF e a aprovação de passagens à disponibilidade.

“Até dia 26 de Novembro há tempo para da parte do Governo demonstrar que há boa vontade também”, afirmou o responsável pelo SCIF, acrescentando que Eduardo Cabrita mostrou-se ainda disponível para uma discussão sobre a revisão da lei orgânica e do estatuto de pessoal do SEF, após a aprovação do Orçamento do Estado para o ano de 2021.

No centro das reivindicações, para os dias de greve convocados, estavam a necessidade de reforço dos recursos humanos e de um maior investimento na formação dos inspectores. Os inspectores pretendem também libertar-se de trabalhos administrativos e de mero controlo documental, para se focarem mais na sua competência de segurança, de investigação criminal e de protecção das vítimas.