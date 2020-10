Covid-19: Tâmega e Vale do Sousa não terá “cerca sanitária”, garante António Costa

O primeiro-ministro, António Costa, reuniu-se na tarde desta quarta-feira com os autarcas da região do Baixo Tâmega e Vale do Sousa, num encontro que tem lugar em Paços de Ferreira e em que se pretende avaliar a evolução da pandemia de covid-19 nesta área do país. António Costa avançou que foi delineado um conjunto de medidas com o objectivo de estancar o aumento de novos casos nos concelhos desta região, mas o primeiro-ministro preferiu não avançar mais pormenores.

“Não vou anunciar agora [as medidas], de certeza que a ministra da da Saúde e o ministro da Administração Interna as vão anunciar oportunamente. Agora vou falar com os meus colegas do Governo para que eles possam tomar as decisões e possam ser formalizadas. Não está em causa nenhuma cerca sanitária nem confinamento obrigatório. Estão em causa medidas que visam conter a expansão da pandemia que de acordo com a informação que recolhemos dos responsáveis pela saúde pública têm origem em contágios originados por convívio social. Festas, encontros de natureza familiar e não familiar. É isso que temos de ter capacidade de conter [a propagação]”, afirmou o primeiro-ministro à saída da reunião.

Os autarcas de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira marcaram presença neste encontro com António Costa, depois de o Baixo Tâmega e Vale do Sousa se tornar na zona do país com maior número de casos por 100 mil habitantes. As autoridades de saúde locais nestes três concelhos emitiram um alerta à população, motivado pelo aumento do número de casos registados nos últimos dias. Apesar de não ter revelado em concreto as medidas, o primeiro-ministro identificou algumas áreas de combate à epidemia que precisam de ser melhoradas.

“Foi possível identificar um conjunto de medidas que irão ser implementadas, desde o aumento da capacidade de testagem, do aumento os inquéritos epidemiológicos e fazer um esforço com os municípios para recuperar os atrasos. Por outro lado, tive a oportunidade de recolher sugestões de todos para que possa ser contida a pandemia. [O vírus] tem um epicentro nestes três municípios, mas está a alastrar-se aos municípios envolventes mas temos de agir o mais rapidamente possível para conter a propagação”, finalizou.