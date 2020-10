Contratos Covid-19: Portugal transparente numa Europa cheia de “buracos negros”

Portugal foi o país europeu que divulgou o maior número total de contratos do combate à covid-19 (14.437, num total de 477 milhões gastos), mesmo sendo um dos países mais pequenos de todas as nações europeias analisadas pelo consórcio de jornalistas Organized Crime and Corruption Reporting Project (​OCCRP), em parceria com o PÚBLICO.

