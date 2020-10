PSD vota contra o OE 2021

O PSD vai votar contra a proposta de Orçamento do Estado para 2021. Rui Rio aproveitou o encerramento das jornadas parlamentares do partido para anunciar o sentido de voto dos sociais-democratas, que justificou com o facto de o primeiro-ministro ter dito que quando precisasse do voto do PSD significaria que o seu papel teria chegado ao fim.

“Se o Orçamento é mau, se não combate o desemprego, se não apoia as empresas e até dificulta, se distribui o que tem e o que não tem, se não dá sinais à classe média, se tem défice de transparência, se pré-anuncia um orçamento rectificativo por ter receita sobrestimada, se nada faz pela reforma da administração pública para combater o desperdício e ineficiência e se o voto do PSD não serve nem para evitar uma crise política, o PSD então só pode votar contra porque esse é que é o único voto coerente com aquilo que devemos fazer”, afirmou, recebendo aplausos dos deputados.

Depois de fazer várias críticas à proposta de OE, o líder social-democrata ainda admitiu a possibilidade de optar pela abstenção em nome do “interesse do país”, por “causa da pandemia”, por causa da presidência portuguesa da União Europeia e até porque o “Presidente da República está com os poderes diminuídos e nem pode dissolver o Parlamento”. Mas, depois de António Costa ter dito, em entrevista ao Expresso em Agosto, que o Governo terminava se dependesse do PSD para se manter, o PSD ficou “livre” para o voto contra.

Na análise ao documento, Rui Rio concluiu que o Governo “seguiu o caminho contrário” do que era preciso para enfrentar a crise: não dá apoios significativos às empresas e até promete aumentar o salário mínimo nacional quando os empresários lutam pela sobrevivência. É, segundo o líder do PSD, uma “marca do PCP e BE, que querem nivelar por baixo”, referindo que o aumento do salário mínimo já se “encostou” ao salário médio.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Apelidando o OE de um orçamento de “distribuição” e para satisfazer as “reivindicações do PCP e BE”, o líder do PSD admitiu que há propostas que podiam merecer o voto de braço no ar – como o “aumento das pensões, mais creches públicas, passes mais baratos e aumento do subsídio de desemprego” – mas que não é possível “estar de acordo com todas ao mesmo tempo”. “Porque isto eleva o défice e inviabiliza determinadas medidas que preparam o nosso futuro”, justificou.

Reiterando a posição de que o PSD só iria propor um alívio na carga fiscal “na medida do possível”, Rui Rio acusou o Governo de “ânsia de propaganda” ao vender a “ilusão” de que o IRS vai baixar em 2021: “É difícil de dizer que mentiram mas a forma como disseram leva a pensar que há uma redução de IRS, não há”.

O caminho do PSD seria outro e passaria por “quebrar o ciclo de fraco crescimento económico”, “reforçar a competitividade da economia e reforçar a classe média”.