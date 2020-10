PS também não apresenta projecto de revisão constitucional

A direcção do PS já decidiu ao mais alto nível não apresentar projecto de revisão da Constituição, soube o PÚBLICO, acompanhando assim a posição já assumida pelo líder parlamentar do PSD, Adão Silva, na segunda-feira. Decidido está também que os socialistas votarão contra as propostas de alteração da Constituição apresentadas pelo deputado único do Chega, André Ventura, voto já assumido também pelo PSD.

