“Jurisdição do PSD não é uma polícia do partido”

O conselho de jurisdição nacional do PSD estará atento à forma como o partido vai votar a proposta de referendo sobre a morte assistida que será votada esta quinta-feira no parlamento, mas “não pondera” avançar com um eventual processo contra a comissão politica nacional (CPN) e a direcção do grupo parlamentar.

“O conselho de jurisdição não se pronuncia sobre potenciais queixas e não, havendo qualquer queixa, não há razão para conjecturarmos sobre ela”, declara o presidente do órgão jurisdicional, Paulo Colaço, que se recusa a antecipar cenários, referendo-se ao facto de haver militantes que prometem queixar-se contra aqueles órgãos do partido, por incumprimento da moção aprovada em congresso.

Em Fevereiro o partido aprovou, no congresso nacional, uma moção sobre a eutanásia. Os subsectores da moção defendiam que o PSD, através da comissão política nacional e da direcção do grupo parlamentar, desenvolvesse todas as diligências políticas, institucionais e legislativas necessárias para que fosse proposto um referendo nacional em que seria perguntado aos portugueses se concordavam com os projectos de lei sobre a eutanásia, então entrados há pouco no Parlamento. A queixa, apresentada por um militante de base, viria a ser arquivada.

Questionado pelo PÚBLICO sobre o tipo de sanções que a jurisdição pode vir a impor à CPN e à direcção do grupo parlamentar, caso seja apresentada uma queixa, Paulo Colaço responde que “o conselho de jurisdição nacional não é uma polícia do partido”. ”Apesar de termos direito de iniciativa, não existe essa prática. São os militantes que se queixam, não é o conselho de jurisdição. No dia em que quebrarmos essa prática, seríamos vistos como uma polícia e teríamos de vigiar cada militante, cada órgão do partido. Para além de corrermos o risco da discricionariedade, começaria a ficar turva a separação entre o campo jurídico e o político. Não contem com o CJN para isso. O nosso campo é estritamente jurídico”, acrescenta o social-democrata.

Os estatutos do partido fixam apenas dois tipos de infracções com sanções: o não-pagamento de quotas e a participação de militantes do em lista contra o partido em eleições nacionais. No caso do não-pagamento de quotas, os militantes ficam inibidos de poder votar e se estiverem dois anos sem pagar quotas acabam por ser suspensos do partido. Relativamente a quem se candidata contra o PSD, a sanção prevista nos estatutos é a desfiliação do partido e que tem de ser declarada pelo conselho de jurisdição. Já o não-pagamento de quotas não passa pelo CJN dado tratar-se de uma questão administrativa, sendo automática a suspensão.

Para outras situações, o órgão jurisdicional aplica a sanção que considerar adequada tendo em conta, por exemplo, situações atenuantes e situações agravantes e as sanções podem ir da mera advertência até à expulsão. No que diz respeito aos deveres de militância, há uma norma estatutária que refere que “é preciso ser leal ao programa, aos estatutos e às directrizes do partido”. Do ponto de vista da democraticidade interna, o artigo 2 dos estatutos diz que “todos devem respeitar as decisões da maioria”.