Um capítulo de Foder?, um livro sem rodeios de Bel Olid

Entre as pernas temos um espaço que escondemos, como um segredo, um tesouro ou uma condenação. Escondemo-lo, mas ele tem o seu peso, uma presença simbólica na ausência de visibilidade. Não é como os olhos ou as mãos, que estão à vista de todos. Ninguém sabe ao certo o que temos entre as pernas, mas imaginam. Vêem o nosso cabelo comprido ou a barba e fazem suposições, como se não houvesse mulheres sem vulva, nem pénis sem homem. Este tesouro, este segredo, determina as nossas vidas, determina em que caixinha nos metem, o que esperam que façamos ou não façamos. É tão importante que o escondemos, tapamos, veneramos e odiamos. Um dos significados possíveis de sexo é precisamente esse território misterioso que são os órgãos genitais externos; outro significado seria a sexualidade, um conceito ainda mais misterioso, ainda mais complexo.

