Até Alexandria Ocasio-Cortez se rendeu a Among Us — para apelar ao voto

“Planeiem o voto, votem e votem Azul”, apelou a congressista Alexandria Ocasio-Cortez, enquanto jogava Among Us, pela primeira vez, em streaming. Numa abordagem não tão convencional, a democrata decidiu embarcar nesta nave espacial na noite de terça-feira e apelar ao voto entre os jogadores americanos. O vídeo foi gravado e publicado no Twitch e, em menos de 24 horas, conta já com mais de 4 milhões de visualizações, estando entre os três mais vistos da plataforma.

Tudo começou no Twitter, onde a congressista americana desafiou os seus 9,2 milhões de seguidores a jogar com ela uma partida de Among Us, o jogo-sensação das últimas semanas. “Nunca joguei, mas parece ser muito divertido”, disse. Depois, durante a partida com alguns seguidores, Alexandria Ocasio-Cortez aconselhou a assistência a dirigir-se ao site I will vote para aprender a planear e a decidir a sua votação.

As eleições para a presidência dos EUA realizam-se a 3 de Novembro e é “importante fazer o planeamento do voto” para tomar uma decisão ponderada e informada, explicou. Assim, a congressista completou duas missões: apelar às pessoas para que votem Azul (cor do Partido Democrata norte-americano) e manter a nave espacial a funcionar. “Somos capazes de tirar Trump do poder ao votar em Joe Biden”, defendeu. Neste sentido, além de descobrir o impostor (que chegou a ser a própria Ocasio-Cortez) e de sobreviver no espaço, os jogadores foram desafiados a “mudar o país”.

Esta não é a primeira vez que a congressista recorre ao mundo virtual para divulgar a sua campanha. Em Maio de 2020, Alexandria jogou Animal Crossing: New Horizons com várias pessoas que conheceu no Twitter. Assim, tenta captar a facção mais jovem da população americana que já há muito tempo é alvo de atenção por parte dos políticos. O candidato democrata Joe Biden também aderiu a este jogo. No mapa de Animal Crossing, criou um local com a marca da campanha para que os interessados pudessem visitar e falar com a sua versão avatar.

A decisão de experimentar jogar Among Us não ficou isenta de críticas. No Twitter, foram vários os utilizadores que congratularam a atitude da congressista. Porém, alguns acusaram-na de eleitoralismo — ou seja, que Alexandria Ocasio-Cortez está excessivamente preocupada com as eleições e com a angariação de votos.

