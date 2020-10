E ao fim de anos, o projecto vai avançar: Matadouro quer mudar o Porto oriental a partir de 2023

Era “um dia bom para o Porto” e o sorriso de Rui Moreira, mesmo por detrás da máscara, não escondia a satisfação por finalmente assinar o “auto de consignação” com a empresa Mota-Engil, que vai executar a empreitada de reconversão do antigo Matadouro Industrial da cidade em “algo há muito imaginado e pensado”. O presidente da Câmara do Porto convidou António Costa para a cerimónia, feita no edifício construído no início do século XX e há mais de duas décadas desactivado, e contou com um primeiro-ministro aliado, não só na alegria com o momento, mas também nas críticas ao Tribunal de Contas (TdC), que chegou a reprovar o projecto e, depois disso, demorou mais de um ano a dar a luz verde definitiva.

Continuar a ler