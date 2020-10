A cidade de Viana do Castelo vai ter um novo hotel, do grupo B&B Hotels. A unidade hoteleira, de três estrelas e 116 quartos, vai ficar instalada num quarteirão situado entre as ruas Tenente Coronel Afonso do Paço e a estrada da Papanata, junto à ponte Eiffel, no centro da cidade de Viana do Castelo.

O início da construção está previsto para “a primeira quinzena de Dezembro”, e implicará a “demolição de antigos armazéns” instalados nos terrenos adquiridos pelo grupo, estimando-se a abertura do hotel “em Abril de 2022”.

De acordo com o responsável em Portugal do grupo hoteleiro, Torcato Faria, a área de implantação do novo hotel ronda os quatro mil metros quadrados.“Em parte, o edifício terá quatro pisos, sendo que na área de colmatação, que encosta a um outro imóvel, terá um quinto piso”, especificou.

Em declarações à agência Lusa, Torcato Faria disse que “os 35 novos postos de trabalho” que serão criados com a abertura do hotel, directos e indirectos, “serão preenchidos com recursos humanos recrutados na região e formados pelo grupo”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Representando um investimento de 7,7 milhões de euros, o novo hotel de Viana do Castelo será “a 17.ª de 34 [unidades] que o grupo está ou se prepara para construir em Portugal”. A multinacional, adiantou o responsável, estima “fechar o ano de 2020 com entre 620 e 640 hotéis” espalhados por todo o mundo. “Estamos a abrir dois hotéis por semana. Veremos se chegamos aos 620/640 até final do ano”, reforçou.

A construção do novo hotel já tinha sido avançada pela Lusa em Janeiro de 2019. Na semana passada, na Câmara de Viana do Castelo, foi formalizado o contrato de investimento.