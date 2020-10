Um passeio nocturno para ouvir a brama dos veados na Lousã

O convite é irrecusável, e, dadas as actuais limitações derivadas da pandemia de covid-19, é bom que se apresse a garantir uma vaga. No próximo sábado, 24 de Outubro, o Parque Biológico da Serra da Lousã, em Miranda do Corvo, vai promover um passeio nocturno para ouvir a brama dos veados, nesta que é, adianta um comunicado, “a época mais emocionante do ano”.

“Durante os últimos meses, as hastes (estruturas de natureza óssea) do veado estiveram a crescer e agora atingiram o seu tamanho máximo. Neste período de tempo, as hastes encontraram-se cobertas por uma epiderme de veludo que as protegeu e irrigou durante o crescimento. Chegando ao tamanho máximo (cresce uma bifurcação a mais por cada ano que passa) este veludo seca e a parte óssea fica exposta. Durante o mês de Outubro, decorre a época de acasalamento nesta espécie, também conhecida por época da brama!”, explica o comunicado do conselho de administração do Parque Biológico.

O nome brama advém dos “penetrantes bramidos que os veados machos emitem durante dia e noite, que servem para afastar e ameaçar outros machos competidores, mas também para darem a conhecer a sua presença às fêmeas que habitam o seu território”. “Quando dois machos se encontram e ambos se querem exibir, podem ocorrer lutas entre eles, utilizando [para isso] as hastes e emitindo bramidos.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O “exuberante macho” do parque da Lousã “já tem o seu harém”, mas é frequente “ouvirem-se os bramidos entre ele e os machos mais jovens”. É em busca desses sons “emocionantes” que partirá o passeio agendado para sábado, às 19h. A participação na actividade implica o pagamento do bilhete de entrada no Parque Biológico da Serra da Lousã: 5, 50€ para crianças dos três aos 15 anos; 8€ para maiores de 16 anos; bilhete de família a partir de 19€. As vagas são limitadas e sujeitas a inscrição pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone 239 538 444. Aos participantes, é recomendado que se façam acompanhar de uma lanterna.

Parque Biológico da Serra da Lousã Parque de Lazer da Quinta da Paiva

3220-154 Miranda do Corvo

Tel.: 915 361 527

E-mail: [email protected]

parquebiologicoserralousa.pt​