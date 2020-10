Covid-19. Com escolas encerradas, professores dão aulas nas ruas de Nápoles

A segunda vaga de covid-19 forçou os países europeus a aumentar restrições para prevenir a propagação do coronavírus. A região de Campânia, na Itália, encerrou as escolas até ao fim de Outubro para evitar a infecção de alunos. Em Nápoles, os professores decidiram sair à rua e ensinar os alunos ao ar livre, para que estes não fiquem para trás.

O professor Tonino Stornaiuolo e a professora Pamela Buda organizaram aulas ao ar livre para os seus estudantes. Stornaiuolo deu a aula no meio da rua, enquanto os alunos o ouviam a partir das varandas, com distância de segurança. “Queria encontrar uma forma de as crianças nos poderem ver e passar tempo connosco, pelo menos enquanto é possível e até sabermos se irá haver um novo confinamento”.

Já a professora Pamela Buda espalhou os alunos pelos degraus de uma rua no centro de Nápoles de forma a que mantivessem uma distância adequada para poder dar a sua aula. “As mães [dos alunos] ligaram-me e disseram que as crianças estavam a chorar, que queriam voltar à escola. Não percebiam porque é que a escola tinha de acabar.”