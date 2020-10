“Há uma guerra económica e os europeus não podem continuar parados”

A União Europeia ainda não dispõe de um arsenal adequado para poder enfrentar o fogo cruzado comercial e responder a outras agressões económicas de potências como os Estados Unidos, a China e a Rússia, que ameaçam a sua soberania e lhe custam milhões por efeito da distorção do mercado. O alerta é de Jonathan Hackenbroich, autor de um relatório intitulado “Proteger a Europa da Coerção Económica” publicado esta quarta-feira pelo think tank European Centre on Foreign Relations.

