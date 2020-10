EDP faz aliança com gigante grego para exploração eólica

A EDP Renováveis tem 152 MW contratados em leilões eólicos recentes na Grécia e acaba de anunciar uma joint-venture com o grupo Ellaktor, a maior empresa grega de infra-estruturas, que lhe dará acesso a um portefólio eólico com seis vezes mais capacidade, de 900 MW.

Em comunicado, ambas as empresas anunciaram esta manhã aos respectivos mercados esta nova aliança que conduzirá a investimentos na ordem dos mil milhões de euros.

“A EDP Renováveis uniu-se à Ellaktor, o maior grupo de infraestruturas da Grécia, para a procura e desenvolvimento conjunto de oportunidades para produção de energia eólica na Grécia. As duas empresas vão combinar os seus conhecimentos industriais e as suas capacidades de desenvolvimento”, lê-se no comunicado da empresa portuguesa.

A empresa grega, por seu lado, explica que esta aliança estratégica começará pela “aquisição e desenvolvimento conjunto de dois parques eólicos actualmente em construção, com uma capacidade máxima de 436,8 MW, no município de Eubeia”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As duas empresas vão prosseguir negociações para estabelecer os termos da cooperação com vista aos restantes projectos de investimento, lê-se no comunicado da Ellaktor. O acordo deverá estar fechado até ao início de 2021.

A EDP Renováveis entrou na Grécia em 2018 e vê “perspectivas atractivas” neste país em termos de energias renováveis. A joint-venture significa acesso “a activos de qualidade já em desenvolvimento” e “potencial de crescimento no mercado grego”. Com 152 MW contratados em leilões eólicos, tem o início das operações marcado para 2021 e 2022.

Para os gregos, este passo abre a porta à duplicação da capacidade instalada.