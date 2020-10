Duelo português em Atenas

Nove anos depois de se terem defrontado na liga portuguesa ainda como treinadores em início de carreira, Pedro Martins e André Villas-Boas serão nesta quarta-feira adversários no Olympiacos-Marselha, em Atenas, em jogo a contar para a primeira jornada do Grupo C (onde também está o FC Porto).

Ambos antecipam um jogo com muitos golos. “O Pedro tem um jogo muito ofensivo e aberto”, diz Villas-Boas sobre aquele que será o primeiro adversário do Marselha neste seu regresso à Champions após seis anos. Do lado do Olympiacos, Pedro Martins espera um bom jogo: “Acho que vai ser um belo jogo, com golos, de duas equipas ofensivas.”

Para além de Villas-Boas e Pedro Martins (e, claro, Sérgio Conceição), também Luís Castro entra em acção nesta quarta-feira, com a visita do seu Shakthar Donetsk à capital espanhola para defrontar o Real Madrid (Grupo B), mas os jogos de maior cartaz do dia disputam-se noutras latitudes.

No Allianz Arena, o Bayern Munique inicia a sua defesa do título conquistado em Agosto passado frente ao Atlético Madrid (Grupo A), enquanto o Liverpool volta a entrar na Champions como campeão inglês no Arena de Amesterdão para enfrentar o Ajax (Grupo D).

Hansi Flick, treinador que levou o Bayern ao sucesso europeu e interno depois de ter pegado na equipa a meio da época, considera que vai ser difícil regresar ao topo: “Queremos ter todo o sucesso possível, mas sabemos como é difícil. Não há uma nova forma de lá chegar, é jogar um jogo de cada vez sem perder de vista os objectivos maiores.”

Grupo A

Salzburgo-Lokomotiv Moscovo, 17h55

Bayern Munique-Atlético Madrid, 20h00

Grupo B

Real Madrid-Shakhtar Donetsk 17h55

Inter-B. Moenchengladbach 20h00

Grupo C

Manchester City-FC Porto 20h00

Olympiacos-Marselha 20h00

Grupo D

Ajax-Liverpool 20h00

Midtjylland-Atalanta 20h00