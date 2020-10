Covid-19: Ciclista Fernando Gaviria regista segunda infecção desde Fevereiro

O ciclista Fernando Gaviria é um dos poucos doentes até agora duplamente afectados pela covid-19. O corredor da UAE Emirates foi submetido a um teste nos últimos dias e, nesta quarta-feira, a equipa confirmou que o colombiano está mesmo infectado, algo que acontece pela segunda vez desde Fevereiro.

Na terça-feira, Gaviria retirou-se da Volta a Itália depois de um teste com resultado positivo e agora a UAE Emirates vem confirmar que não se trata de um falso positivo. “No caso do Fernando, ele está assintomático pela segunda vez. Não se trata de um falso positivo, porque o diagnóstico já foi confirmado após novos testes”, explicou Jeroen Swart, médico da equipa.

No início do ano, Gaviria esteve mesmo internado durante quatro semanas depois de ter revelado sintomas compatíveis com a covid-19. Novamente infectado, agora no Giro, torna-se num dos poucos casos reportados de uma “recaída”, depois de a mesma situação se ter verificado de forma isolada nos EUA, na Ásia e na Europa.

Jeroen Swart deu conta, de resto, da preocupação de muitos outros ciclistas do pelotão com os índices de imunidade adquiridos depois da infecção. “A resposta dos anticorpos ao vírus é aparentemente temporária e esses anticorpos começam a desaparecer após três ou quatro meses”, adiantou, acrescentando que após um período de seis mese são “quase indetectáveis” na maioria dos doentes afectados.