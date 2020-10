Que Salero!

Aos 40 e poucos anos é já certo e seguro que o espanhol Pablo Heras-Casado, nascido em 1977 em Granada, é um dos mais brilhantes maestros da actualidade, lídimo representante de uma versatilidade recorrente em jovens chefes de orquestra que tanto abordam o reportório barroco quanto o contemporâneo, tanto trabalham com orquestras com instrumentos de época como com instrumentos modernos — por exemplo a sua integral das Sinfonias de Mendelssohn, da qual aqui vivamente se saudou o disco reunindo as Sinfonias nº3 e nº4, a “Escocesa” e a “Italiana”, foi fundamentalmente feita com uma formação “de época”, a Orquestra Barroca de Freiburg, mas a Sinfonia nº2, Lobgesang, foi gravado com o Coro e Orquestra da Rádio da Baviera, em instrumentos modernos.

