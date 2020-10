Poluição do ar contribuiu para a morte de 500 mil bebés em 2019

No conjunto, as diferentes formas de poluição atmosférica foram responsáveis por mais de uma em cada nove mortes em todo o mundo em 2019. Esta é uma das conclusões do relatório anual sobre o Estado do Ar Global de 2018 (State of Global Air Report, em inglês), publicado pelo Health Effects Institute, sediado em Boston, EUA. Pela primeira vez, o documento inclui ainda uma análise do impacto da poluição atmosférica por partículas na saúde de recém-nascidos em todo o mundo, concluindo que este factor contribuiu para a morte de meio milhão de bebés no ano passado. Nos dados sobre a poluição das micropartículas conhecidas como PM2.5, Portugal surge com o registo de 2090 mortes atribuíveis a este indicador em 2019.

