Procuradora tem dúvidas sobre causa da morte de recruta dos Comandos e chama novas testemunhas

A procuradora que acompanha o julgamento de 19 militares dos Comandos quer ouvir um médico legista, um perito criminal que inspeccionou a tenda onde esteve o corpo do recruta Hugo Abreu e dois militares da GNR cuja ida ao campo onde decorria a Prova Zero do Curso 127 não ficou registada no expediente deste órgão de polícia criminal.

Continuar a ler