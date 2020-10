Formações online? Opiniões dividem-se

A pandemia, que limita os movimentos, e os cortes nos orçamentos das empresas, a braços, muitas delas, com uma redução da facturação, podiam levar a uma maior aposta no ensino online, uma solução que se pode revelar mais económica e mais segura. Mas, a verdade, é que esta opção provoca dúvidas. “A maioria dos nossos clientes não quiseram transformar as aulas presenciais em aulas online”, afirma Céline Abecassis-Moedas, directora de Formação de Executivos da Católica - Lisbon School of Business & Economics.

