Aprender a liderar, motivar e gerir crises entre as prioridades dos executivos

A tendência já estava a crescer havia vários anos, mas a pandemia de covid-19 veio empurrar as competências nas chamadas soft skills relacionadas com liderança, gestão de equipas e capacidade de motivar colaboradores para o topo da lista das prioridades das empresas, em geral, e dos executivos, em particular. São estas as formações que, segundo as instituições de ensino superior, estão a ter mais procura este ano. O PÚBLICO compilou uma lista com cerca de mil, que pode consultar aqui.

