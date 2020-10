Quando um Orçamento entra noutro (ou nem tanto)

No final das negociações de um Orçamento do Estado que teve até excedente orçamental, o Governo assinalou uma lista de aproximadamente uma centena de medidas que teriam sido negociadas com as bancadas da esquerda (e integraram o OE 2020 com a aprovação do PS). Oito meses depois – sem excedente e com uma crise pandémica e um Orçamento Suplementar pelo meio –, os partidos regressam a mais uma ronda de negociações ainda a fazer contas sobre o que não cumprido no último orçamento.

