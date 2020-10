BE: “Açores precisam de deixar de ter um partido a decidir tudo sozinho”

O Bloco de Esquerda é uma das seis forças políticas que concorrem a todos os círculos eleitorais nas próximas eleições açorianas. Nas últimas regionais, o partido elegeu dois deputados. Em 2020, quer chegar a terceira força política, mas o objectivo principal é “ter mais votos e mais deputados”. Quem o diz é António Lima, coordenador regional do Bloco no arquipélago e cabeça de lista do partido pelos círculos de São Miguel e da compensação. Tem 39 anos, é licenciado em Biologia e Geologia e é formador. Chegou à liderança do BE-Açores em 2018 e actualmente é o líder parlamentar dos bloquistas na Assembleia Regional.

Continuar a ler