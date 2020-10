Van Damme ajuda a salvar chihuahua que ia ser eutanasiada por ter passaporte falso

Raya, uma cria de chihuahua de três meses, já não vai ser eutanasiada por não ter documentos — graças a uma petição apoiada por Jean-Claude Van Damme.

A cadela foi vendida por um criador na Bulgária, em Setembro. Mas quando chegou à Noruega, as entidades oficiais do país no norte da Europa não a podiam registar porque o passaporte búlgaro com que viajava era falso.

As entidades norueguesas tentaram repatriar a cadela, mas as entidades búlgaras recusaram-se a recebê-la, uma vez que um animal sem documentos não pode atravessar fronteiras da União Europeia, segundo as regras europeias de transporte vivo de animais.

A estrela de cinema e de artes marciais, conhecido pelos filmes de acção e também ele tutor de um chihuahua, apoiou uma petição para salvar Raya, dias antes do seu 60º aniversário: “Imploro, por favor, para os meus anos: Autoridade de Segurança Alimentar, mudem a vossa decisão”, escreveu Van Damme nas redes sociais.

A petição foi lançada na change.org pelo dono de Raya, Alexey Iversen e, com apoio mediático e os milhões de seguidores de Van Damme, foi bem-sucedida.

As autoridades búlgaras aceitaram o regresso de Raya, que ainda continua em isolamento na Noruega, segundo o que o dono disse à Euronews. Alexey Iversen pretende viajar de volta para a Bulgária com a chihuahua, para conseguir obter a documentação correcta e voltar à Noruega.

Alexey Iversen terá comprado a cadela com passaporte búlgaro e vacinas dadas por um veterinário búlgaro a uma “pessoa privada em Oslo”, segundo o que escreveu na petição. A 23 de Setembro, a Autoridade de Segurança Alimentar norueguesa considerou que a cadela foi importada ilegalmente, retirou-a à família e colocou-a em quarentena.

Um dos representantes da organização de direitos dos animais Four Paws, Yavor Gechev, disse que à Associated France Press (AFP) que a Bulgária deveria ser felicitada por mostrar flexibilidade, mas alertou para a necessidade de um controlo mais apertado para criadores de animais ilegais e traficantes. “A exportação de animais de companhia do Leste da Europa para o Ocidente e o Norte é um negócio lucrativo”, disse, citado pela AFP.

O actor belga não é a primeira figura pública a salva um animal “ilegal”. Em 2018, uma campanha internacional que incluía Paul McCartney salvou Penka, a vaca de cinco anos que ia ser morta depois de atravessar a fronteira da Bulgária com a Sérvia, em 2018.

A Autoridade de Segurança Alimentar búlgara também voltou a analisar o caso e, depois de se assegurar que o animal não teria doenças, autorizou o seu regresso à aldeia de Mazarachevo, do outro lado da fronteira. Na altura, Yavor Gechev também lembrou que Penka não seria o único animal a atravessar, sem documentos e sem saber, fronteiras. “Seria muito cruel matar todos estes animais”, disse o activista, apelando a uma revisão das leis europeias.