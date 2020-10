Fartos da realidade? Há imagens da Magnum Photos para estimular a imaginação

Avizinha-se o final do ano de 2020, marcado por uma série de eventos "sem paralelo na memória recente", refere a Magnum Photos, em comunicado enviado ao P3, aludindo à crise pandémica que se vive actualmente. Numa altura em que a realidade se torna de difícil apreensão, a imaginação surge como uma importante ferramenta de auxílio à manutenção da saúde psicológica de todos. Nesse contexto, as imagens "de factos e ficções" criadas pelos fotógrafos da agência Magnum e da Aperture assumem-se como detentoras do "potencial de inspirar a nossa imaginação social e artística".

São mais de 120 as fotografias — de nomes tão reconhecíveis como os de Mary Ellen Mark, Elliott Erwitt, Mark Power, Thomas Dworzak, Alec Soth, Bieke Depoorter, Todd Hido, Matt Black — que se encontram para venda ao abrigo do evento de venda online Magnum Square Print e que levantam o véu sobre o significado e a importância da imaginação no contexto das vidas dos seus autores. O fotógrafo Moises Saman, por exemplo, contribui com uma fotografia de um casal que caminha de mãos dadas através de uma área devastada pelos terramotos que fustigaram o Haiti, em 2010. “Durante estes tempos de dificuldade que pareciam infinitos, encontro algum conforto ao recordar certos momentos que tive a sorte de testemunhar, que provam que o poder do amor triunfa sobre a adversidade.” Outros podem ser conhecidos nesta fotogaleria.