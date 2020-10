As aventuras de uma ovelha que recebe pedidos de pizza chegam ao P3 — e prometem muito molho

"Somos todos ovelhas negras.” Foi com esta ideia em mente, alicerçada na música Sympathy For The Devil, dos Rolling Stones, que Pedro Lopes, ou Lop, criou a Ovelha Negra, personagem das tiras que, duas vezes por semana, vão passar a ser publicadas no P3 e respectivas redes sociais. A música, narrada pelo diabo, “conta como, ao longo da história, as pessoas fizeram coisas más”: “O que o diabo quer dizer é que os maus somos nós e não ele”, explica ao P3. Daí o 666 na cabeça da Ovelha, “uma alusão a essa coisa diabólica” — e um lembrete para a nossa própria maldade.

A personagem nasceu para um projecto de faculdade, quando Pedro, agora com 25 anos, estava a concluir a licenciatura em Pintura. “Os projectos [dessa licenciatura] são sempre muito intelectuais e conceptuais e eu gostava era de fazer bonecos”, conta. Por isso, para essa apresentação, deu-lhe um cunho “mais sério, social e político” — “muito mais do que o que agora vemos nas tirinhas, mais leves, com um boneco fofinho, giro e sorridente”, diz. Apesar de não descartar o comentário político, se tal se proporcionar.

Mas será a ovelha que vamos conhecer assim tão “fofinha, gira e sorridente”? Podemos esperar uma personagem, por vezes, algo passivo-agressiva e impaciente, seja com as pessoas que não respeitam as medidas de segurança impostas pela covid-19, seja com clientes que fazem reclamações despropositadas. É que, à semelhança do artista que a desenha, a ovelha trabalha agora num call center onde recebe pedidos e reclamações de pizzas. Mas pode mudar de trabalho, se o mesmo acontecer a Pedro — se o autor estiver dentro do contexto, os relatos têm mais piada.

“A tirinha da ovelha é muito pessoal, é onde descarrego algumas frustrações do trabalho”, refere o artista, que conjuga o trabalho com o mestrado em Desenho na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. E esta Ovelha Negra, que já ganhou um prémio da Amadora BD na edição de 2019, promete continuar a dar que falar. Das publicações no P3 podemos esperar “muita risota, muita chamada para atender, mas também muitas pizzas mal entregues”. E, claro, “uma boca ou outra a quem precisa delas”.