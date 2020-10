É noite. Ouve-se um estrondo. Foi arrombada uma janela. É um intruso. Bate com a porta. Com toda a força. É malcriado. Parece que está em casa dele. Morremos de medo. Fugimos lá para cima. O barulho da chuva é como se chovesse cá dentro. Entramos no quarto. Chove lá dentro.

Continuar a ler