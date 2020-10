Vitória do Movimento para o Socialismo é porta aberta para o regresso de Morales à Bolívia?

O candidato do MAS às eleições presidenciais bolivianas, Luis Arce, alcançou uma vitória ao garantir a eleição logo à primeira volta, de acordo com as projecções. Neste P24 percebemos o contexto destas eleições e falamos do futuro de Evo Morales com o jornalista João Ruela Ribeiro.

