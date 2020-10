Estados Unidos vão retirar Sudão da lista de países apoiantes do terrorismo

Após vários meses de negociações, os Estados Unidos preparam-se para retirar o Sudão da lista dos países apoiantes do terrorismo, uma acção que pode impulsionar a normalização das relações do Sudão com Israel e ajudar o país africano a recuperar da grave crise económica que enfrenta.

O anúncio foi feito na segunda-feira, de forma inesperada, por um tweet do Presidente norte-americano, Donald Trump, que comunicou que Cartum seria retirado da lista assim que fossem pagas indemnizações às famílias das vítimas de ataques terroristas atribuídos a grupos jihadistas, que terão contado com o apoio do Sudão.

“Boas notícias! O novo Governo do Sudão, que está a fazer grandes progressos, concordou pagar 335 milhões de dólares às vítimas americanas e seus familiares alvo de terrorismo”, escreveu Trump no Twitter. “Assim que for depositado, retirarei o Sudão da lista de estados apoiantes do terrorismo”, reiterou.

GREAT news! New government of Sudan, which is making great progress, agreed to pay $335 MILLION to U.S. terror victims and families. Once deposited, I will lift Sudan from the State Sponsors of Terrorism list. At long last, JUSTICE for the American people and BIG step for Sudan! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 19, 2020

Esta terça-feira, o governador do Banco Central sudanês, Mohamed al-Fatih Zainelabidine, disse que a transferência já tinha sido feita e revelou que os bancos do país vão dar início aos procedimentos que permitem restaurar as relações externas na próxima semana.

Os Estados Unidos classificaram o Sudão como estado patrocinador do terrorismo em 1993, quatro anos após Omar al-Bashir ter chegado ao poder, através de um golpe militar, acusando o país de apoiar o terrorismo islâmico e dar refúgio ao então líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden.

Nos anos seguintes, Washington acusou Cartum de fornecer apoio logístico e financeiro à Al-Qaeda e de ter ajudado nos bombardeamentos às embaixadas norte-americanas em Dar es Salaam, na Tanzânia, e em Nairobi, no Quénia, em 1998. Os Estados Unidos responsabilizaram ainda o Governo de al-Bashir pelo atentado contra o navio USS Cole, no porto de Áden, no Iémen, em 2000.

Thank you so much, President Trump! We very much look forward to your official notification to Congress rescinding the designation of Sudan as a state-sponsor of terrorism, which has cost Sudan too much. https://t.co/GeScTPfb0k — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) October 19, 2020

Desde então, o Sudão tem sido considerado um estado pária pelos Estados Unidos, o que tem limitado o seu apoio internacional. O anúncio de Trump foi, por isso, recebido com grande entusiasmo pelo primeiro-ministro sudanês, Abdalla Hamdok.

“Muito obrigado, Presidente Trump! Aguardamos com grande expectativa a notificação oficial do Congresso revogando a designação do Sudão como estado patrocinador do terrorismo, que tantos custos trouxe ao país”, escreveu Hamdok.

O líder do Governo transitório acrescentou ainda que o tweet de Trump e a notificação da Câmara dos Representantes dos EUA, que ainda tem de votar favoravelmente a medida, “são o maior apoio à transição do Sudão para a democracia e ao povo sudanês”, acabando com “um pesado legado do defunto regime anterior”.

Aproximação a Israel

As negociações entre Washington e Cartum duram há vários meses e, a confirmar-se o anúncio de Trump, a retirada do Sudão dos países apoiantes de terrorismo abre a porta a que o país africano normalize as relações diplomáticas com Israel, uma intenção que já tinha manifestado, seguindo-se ao que fizeram os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein.

Em Agosto, Cartum anunciou que estava a negociar a normalização de relações com Telavive, mas as negociações não chegaram a bom porto. No entanto, fonte oficial sudanesa disse à Al-Jazeera, sob anonimato, que um acordo não está descartado e que existem esforços para que o Sudão se junte aos países árabes que recentemente reconheceram Israel.

Apesar de não referir Israel, o anúncio de Trump está também a ser encarado como uma forma de o Presidente norte-americano obter ganhos com uma aproximação entre Cartum e Telavive, uma vitória diplomática a apenas duas semanas das eleições presidenciais.

Recuperar investimento

Ao deixar de ser considerado um estado patrocinador do terrorismo, o Sudão ganha fôlego para conseguir recuperar da profunda crise económica que atravessa. Esta terça-feira, o Governo anunciou que os Estados Unidos e outros países já manifestaram disponibilidade para disponibilizar pacotes de ajuda financeira, um primeiro passo importante para o país.

​Além de constar desta “lista negra”, que tem afastado os investidores do país, o Sudão é alvo de rigorosas sanções económicas e comerciais, que só foram levantadas ligeiramente em Janeiro de 2017, nas últimas semanas de Barack Obama na presidência dos Estados Unidos.

Sem possibilidade de exportar e com uma moeda fraca, o país enfrenta uma forte inflação, que em Setembro atingiu os 212% do PIB, superior aos 166% verificados em igual período do ano passado. Um quarto da população do país passa fome, e o Governo transitório, que deverá permanecer à frente do país até novas eleições em 2022, já avisou que está sem dinheiro para pagar os fornecimentos de trigo, medicamentos e combustível.

A retirada do país da lista dos países que apoiam o terrorismo, diz a Al-Jazeera, permite que o país alivie as suas dívidas ao Fundo Monetário Internacional e à Iniciativa Reforçada para os Países Pobres Muito Endividados (HIPC), do Banco Mundial, e abre caminho ao necessário investimento estrangeiro.