Vitaminas e suplementos, precisamos deles? O podcast Vitamina P foi descobrir

Com a chegada dos dias mais frios e chuvosos e o começo da época dos espirros, chega a dúvida: há benefícios em acrescentar suplementos vitamínicos ou outros à dieta para manter a saúde? No quarto episódio do podcast Vitamina P, a resposta é dada pelo nutricionista Rui Jorge, professor universitário e especialista na área de gestão de peso e dieta mediterrânica, que admite que recebe muitas dúvidas sobre o tema.

Em conversa com a jornalista Karla Pequenino, o nutricionista explica porque é que nem todas as pessoas precisam ou beneficiam de suplementos alimentares (que incluem as “vitaminas” vendidas em farmácias e dietéticas) e porque é que a área beneficiaria de mais regulamentação.

Rui Jorge deixa alguns alertas, como o de que “um suplemento alimentar pode ter maior dose do que aquela que é recomendada para o indivíduo”. Fala-se ainda sobre casos em que os suplementos ajudam (quando há carências no organismo), as diferenças entre suplementos comprados na farmácia e no supermercado e armadilhas do marketing a evitar.

Ouvimos ainda o personal trainer Pedro Borges sobre os desafios que os especialistas de exercício físico enfrentam para esclarecer dúvidas que os clientes têm sobre suplementos e vitaminas. “Temos de ter o bom senso de encaminhar as pessoas e indicamos sempre um nutricionista”, frisa o treinador.

Na rubrica “Há um estudo para tudo?”, a jornalista Karla Pequenino explora a origem da ideia de que se deve caminhar 10 mil passos todos os dias — um número que se tornou popular e que, afinal, não vem de um estudo, mas sim de uma estratégia de marketing oriunda do Japão.

