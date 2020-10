Jeff Bridges revela que tem linfoma, mas que o prognóstico é favorável

O actor norte-americano Jeff Bridges anunciou que está a receber tratamento para um linfoma e que o prognóstico é favorável. Em comunicado publicado, na segunda-feira, nas redes sociais, o actor disse estar consciente da gravidade da doença, um cancro do sistema linfático, e aproveitou para expressar gratidão à família, aos amigos e à equipa médica. Também deixou a promessa de que os fãs serão informados sobre a sua recuperação.

No Instagram, Bridges partilhou a notícia com uma popular frase da sua personagem Dude, do filme O Grande Lebowski. “Como o Dude diria: Nova m***da vem à luz. Fui diagnosticado com linfoma. Embora seja uma doença grave, sinto-me sortudo por ter uma grande equipa de médicos e o prognóstico é favorável”, escreve o actor na sua conta.

O actor de 70 anos, que também é músico e fotógrafo, foi sete vezes nomeado para o Óscar, e ganhou um na categoria de Melhor Actor em 2010 pela prestação em Coração Louco. A última nomeação foi garantida com a interpretação em Custe o que custar!.

Bridges, filho dos actores Lloyd e Dorothy Bridges, que morreram em 1998, está actualmente a trabalhar em The Old Man, uma série de televisão que deve estrear na FX em 2021.